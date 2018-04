Miguel kiest wél voor de bouw: 'Niet op kantoor zitten, maar bewegen'

Er kiezen maar weinig studenten voor een mbo-opleiding in de bouwsector. De meeste leerlingen willen liever doorstuderen. Toch wist de 19-jarige Miguel Heus altijd al dat hij timmerman wilde worden. 'Lekker met je handen werken.'

Miguel gaat één dag per week naar school en werkt vier dagen bij het bedrijf van zijn vader. In tegenstelling tot veel van zijn leeftijdsgenoten kreeg hij dankzij zijn vader al vroeg de voorliefde voor het vak mee. 'Tijdens mijn middelbare schooltijd kregen wij ook niet veel over de bouw te horen. Maar doordat ik een thuis situatie had waar wel over de bouw werd gepraat wist ik wel natuurlijk wat.'

De jonge timmerman begrijpt wel dat niet iedereen voor de bouw kiest. 'De één houdt van vieze handen en de ander niet.' Toch adviseert hij andere leerlingen om eens te komen kijken op een bouwplaats. Ook hoopt hij dat er meer aandacht komt voor zijn sector. 'De bouw is natuurlijk heel belangrijk, want zonder mensen die in de bouw werken staan de huizen niet.'

De helft is afgevallen

Miguel zit inmiddels in het tweede jaar van zijn opleiding, waar hij aan begon met acht klasgenoten. 'Maar er zijn er al vier afgevallen. Er haken er steeds meer af.' Toch is hij zelf niet van plan om te stoppen. 'M'n vader zei eigenlijk altijd gewoon doe je eigen ding, waar je zelf goed in bent en dan komt het wel goed. En dat doe ik nog steeds gewoon.'

Hij geniet er zelf erg van om 'niet op kantoor te zitten en te bewegen'. Dat zijn zus en broer hogeropgeleid zijn, vindt hij dan ook niet erg. 'Ze trekken natuurlijk het niveau omhoog, waardoor ik wat achter bleef. Maar ze hebben nooit druk op mij gezet van je moet wat harder je best gaan doen.' Zelf zou Miguel dan ook niet per se door willen studeren. 'Iedereen kan overal z'n geld mee verdienen, maakt niet uit of je veel hebt geleerd of weinig, zolang je je eigen ding doet kom je er wel.'