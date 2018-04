Mirakelkolom pronkt weer op Rokin

Vanaf vandaag prijkt de Mirakelkolom weer op het Rokin, dat meldt de gemeente. De kolom moest in 2001 wijken voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

In eerste instantie keerde de Mirakelkolom al terug in maart 2017. De pilaar zou gerenoveerd worden op locatie. Maar volgens de gemeente stond deze toch niet helemaal stevig en was er sprake van 'omvalgevaar'. Na deze valse start is de kern van het bouwsel verstevigd en kan deze weer 'in vol ornaat bewonderd worden'.

De Mirakelkolom is geïnspireerd op een wonder dat 650 jaar geleden plaats zou hebben gevonden in een kapel bij de Amstel. Daar werd een hostie in het haardvuur geworpen, die niet verbrandde maar drie keer uit het vuur herrees. De Mirakelkapel werd in 1908 afgebroken, maar sinds 1988 herinnert de kolom mensen aan deze bijzondere gebeurtenis.