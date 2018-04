Nieuwste video Editors door Amsterdammer opgenomen in Ziggo Dome

De nieuwste video van de Britse rockband Editors, 'Darkness at the Door', is opgenomen tijdens hun optreden in de Ziggo Dome.

De video is opgenomen tijdens hun uitverkochte concert op 27 maart. Het nummer komt van het zesde studioalbum Violence. De video is gemaakt door de Iraans-Amsterdamse fotograaf en regisseur Rahi Rezvani.

In de video treedt zanger Tom Smith met zijn band op voor een afgeladen Ziggo Dome. Wellicht spot je jezelf nog als je bij het optreden van de band uit Birmingham was. Check de clip hieronder.