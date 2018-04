Politie waarschuwt voor komst criminele Albanezen door Brexit

De politie waarschuwt voor de komst van criminele Albanezen door de Brexit. Ze vormen een risico voor de stad, omdat ze zich voornamelijk focussen op cokehandel en vuurwapenbezit.

Dat staat in het Trendbeeld van de Amsterdamse politie, dat vandaag openbaar wordt gemaakt. De korpsleiding waarschuwt het nieuwe stadsbestuur ook beducht te zijn op criminelen die mogelijk hun geld willen witwassen in de nog te bouwen wijk Havenstad bij Sloterdijk.

Albanezen

Zorgen zijn er vooral over criminele Albanezen die hun heil zoeken in de stad. Zo werden eind vorig jaar in Amsterdam nog zeven Albanezen aangehouden die worden verdacht van de import van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. Volgens de politie zijn ze vooral betrokken bij de internationale cocaïnehandel, witwassen en vuurwapenbezit.

Zuid-Amerika

In het trendbeeld valt te lezen dat de Albanezen in staat zijn om zelfstandig cocaïne te importeren vanuit Zuid-Amerika om het vervolgens naar de Rotterdamse haven te verschepen. De harddrug wordt vanuit Amsterdam dan weer verhandeld en verder gedistribueerd.

Brexit

De groepering is ook in het Verenigd Koninkrijk veelvuldig actief. De aanpak van de criminele Albanezen is daar inmiddels een nationale prioriteit. De Amsterdamse politie vreest dat, met de aanstaande Brexit (vermoedelijk rond de zomer van 2019) criminele Albanezen naar andere, nabijgelegen landen trekken en zich daar gaan vestigen.

'Het is vooralsnog onduidelijk welke invloed de Brexit gaat hebben. Het is voorstelbaar dat als gevolg daarvan veel migranten zich zullen vestigen in andere West-Europese landen (waaronder Nederland)', aldus de korpsleiding.

Malafide investeerders

De komst van de nieuwe wijk Havenstad is volgens de politie ook een aandachtspunt. 'Criminelen investeren in vastgoed met crimineel geld. Amsterdam heeft aangekondigd een stadswijk zo groot als Haarlem te gaan bouwen in het Westelijk Havengebied. De komende decennia zullen in dit gebied 40 tot 70 duizend woningen worden gebouwd. Het risico bestaat dat deze aankondiging leidt tot interesse van malafide investeerders en een mogelijke toestroom van gelden met onduidelijke herkomst.'

Haven risicogebied

De toename van bedrijvigheid in de haven door de opening van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is 'een belangrijke ontwikkeling om rekening mee te houden', zo valt te lezen in het rapport. 'Hoewel het tot op heden niet op grote schaal is geconstateerd, vormen in de Eenheid Amsterdam het havengebied en de bloemenveiling potentiële risicogebieden omdat criminelen gebruik maken van bestaande infrastructuren voor hun handel', aldus de politieleiding.