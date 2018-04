Privacyorganisaties willen invoering sleepwet blokkeren

Privacyorganisatie Bits of Freedom heeft samen met een aantal andere organisaties een kort geding aangespannen om de invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) te dwarsbomen. Zij vinden het onacceptabel dat de wet ingaat voordat het parlement over de wijzigingen in debat gaat.

De aanpassingen zijn gemaakt nadat een meerderheid zich tijdens een raadgevend referendum uitsprak tegen de wet. Maar privacyorganisaties vinden de wijzigingen in de wet een wassen neus.

Privacywaakhond Bits of Freedom heeft de rechtszaak aangespannen samen met onder meer de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten en Free Press Unlimited.

Amsterdam tegen sleepwet

Tijdens het referendum van 21 maart stemde twee derde van de Amsterdammers tegen invoering van de Wiv, dat geldt als stokpaardje van oud-wethouder en oud-locoburgemeester Kajsa Ollongren. Dat is een stuk hoger dan de landelijke uitkomst. Een nipte meerderheid (51 procent) stemde tegen.

Dat er een referendum over het wetsvoorstel van de grond kwam, is te danken aan vijf studenten van de UvA. Hier kun je teruglezen hoe het ook alweer zat met de wet en het referendum.