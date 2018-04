Meld Misdaad Anoniem verkoopt tips per stuk aan gemeente

De anonieme tiplijn Meld Misdaad Anoniem verkoopt de tips die ze krijgen door aan verschillende partijen zoals de gemeente. Maar ook aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en energiemaatschappijen.

Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer. Het blad ontdekte dat de instellingen een soort abonnement heeft bij de tiplijn. Er wordt een vast bedrag per jaar betaald en dan kom je op een lijstje van Meld Misdaad Anoniem. Partners, zoals de tiplijn de partijen noemt, op dat lijstje komen in aanmerking voor de anoniem doorgespeelde informatie. Daarnaast wordt er een bedrag per melding betaald aan Meld Misdaad Anoniem.

Beoordeling tiplijn

In het geval van Amsterdam komt dat neer op 47,50 euro per melding. In totaal speelde de tiplijn in 2016 16.900 meldingen door naar andere instellingen. Voordat een melding wordt doorgespeeld wordt de melding beoordeeld door de tiplijn. Als de melding wordt goedgekeurd wordt ze doorgespeeld naar de politie of andere instellingen.

Zelf sluiten

Gemeenten kunnen, als er genoeg aanwijzingen zijn binnengekomen dat er op een adres illegale praktijken plaatsvinden, zelf een woning of pand dichttimmeren. Ook in Amsterdam gebeurt dit vaak genoeg. Er is dan geen toestemming meer nodig van het Openbaar Ministerie. Volgens De Groene gebruiken gemeenten de meldingen van Meld Misdaad Anoniem als aanknopingspunt om uiteindelijk over te gaan tot sluiting. Zo maken burgemeesters ook nog eens goede sier als 'crimefighter'.

Verkoop is noodzaak

In een reactie zegt NL Confidential, exploitant van Meld Misdaad Anoniem, dat het verkopen van meldingen financiële noodzaak is. Er komt 'maar' 1,1 miljoen euro aan subsidie binnen, maar de kosten zouden 1,6 miljoen zijn. Ook zegt de organisatie dat het tips nooit klakkeloos verkoopt aan hun partners. Twee van de drie meldingen zouden al afvallen omdat ze niet betrouwbaar zijn.