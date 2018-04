'Rachel Hazes in reallifesoap van zoon André'

De familie Hazes lijkt weer een beetje nader tot elkaar gekomen. Dat is ook te zien in het nieuwe seizoen van de reallifesoap 'André Hazes: ik haal alles uit het leven'. Moeder Rachel en zoon André hebben afgesproken dat ze één keer in de serie een goed gesprek met elkaar op camera voeren. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Wat de reden was van de jarenlange breuk, is nooit helemaal duidelijk geworden. Dat de twee met elkaar in het reine waren gekomen, liet André afgelopen december al via social media doorschemeren.

Kruipende André

Ook André Junior - derde generatie Hazes - is te zien in de serie. 'Die kleine is steeds leuker aan het worden', zegt vader André tegen het AD. 'Hij is niet meer alleen een baby die ligt te slapen. Hij loopt al en begint te praten.'

Vanaf vanavond is het tweede seizoen te zien bij SBS.

