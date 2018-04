Liveblog Knokkestraat: Youssef hint op vijfde betrokkene

Twee mannen die verdacht worden van het voorbereiden van een liquidatie in het voorjaar van 2015 in Nieuw-West horen vandaag welke straf het Openbaar Ministerie tegen hen eist.

Youssef O. en Rami M. en twee andere mannen werden in de vroege ochtend van 1 februari van dat jaar klemgereden door een arrestatieteam in de Knokkestraat in Nieuw-West.

De twintigers reden in een gestolen BMW met twee kalasjnikovs, munitie, een jerrycan benzine en een flare. De rechtbank achtte in mei 2016 bewezen dat het viertal onderweg was om iemand te liquideren en legde het viertal celstraffen op tussen de 8 en 12 jaar. Youssef en Rami gingen in hoger beroep.

Youssef wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op crimineel Chahid Yakhlaf, eind 2014. Yakhlaf wist toen te ontkomen, maar werd later alsnog geliquideerd bij een tweede poging.

AT5-verslaggever Mark Schrader is bij de zaak aanwezig.





Aan de arrestatie van de vier ging een spectaculaire politieactie vooraf. Hiervan maakte het AT5-programma Misdaad BV deze reconstructie.