Britse krant: 'Rotterdam is beter dan Amsterdam'

Volgens de Britse krant The Daily Telegraph moeten toeristen het niet meer zoeken in Amsterdam, maar vooral in Rotterdam. De krant claimt redenen te hebben 'waarom Rotterdam beter is dan Amsterdam'.

Althans, dat schrijft de achtste krant van het Verenigd Koninkrijk. Volgens het stuk moeten de Britten massaal naar Rotterdam vanwege de oude meesters en de cultuur. Als reden wordt ook aangedragen dat de nieuwe Eurostar-trein tussen Londen en Amsterdam eerst een stop maakt in de havenstad.

Verder is het artikel vooral een mini-reisgidsje met tips voor hotels en restaurants en waar je leuk kunt shoppen en waar de goede musea zitten. Maar redenen waarom Amsterdam dan minder zou zijn, worden er niet gegeven. Daarnaast staan er in The Telegraph legio artikelen online waarom Amsterdam wel geweldig is en heeft de krant een heuse 'expert guide' over Mokum.

Maar we willen Britse toeristen er vooral niet van weerhouden om de trein naar Rotterdam te pakken.