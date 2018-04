Drie gewonden bij groot busongeluk in Oost

Bij een groot ongeluk met een touringcar op de Gooiseweg zijn drie gewonden gevallen. Hulpdiensten uit de hele stad zijn massaal uitgerukt voor het ongeval.

Er is ook een traumaheli geland op de plek van het ongeval. De touringcar is op de Gooiseweg door de vangrail gereden en onderaan het talud op zijn kant terecht gekomen.

De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De traumaheli is weer opgestegen zonder iemand mee te nemen.

Volgens onze verslaggever is er nu een pendelbus aangekomen die de overige toeristen naar een hotel brengt. De politie is bezig met onderzoek.

Bij een aanrijding op de Gooiseweg in #Amsterdam met een touringcar zijn diverse passagiers gewond geraakt. Hulpverlening opgestart. Alle passagiers zijn uit de bus.

Inmiddels zijn alle passagiers uit de bus. Het gaat om een bus met een Zweeds kenteken. Beide rijstroken richting de stad zijn dicht.

Bij ongeval met touringcar #Gooiseweg in #Amsterdam raken 3 personen in de bus gewond en ze zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De overige inzittenden zijn ongedeerd, ambulancedienst verzorgt nazorg. Ze zijn opgevangen in een hotel. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan.