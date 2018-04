Ooggetuige busongeluk: 'Het leek of hij geen macht over het stuur had´

Een getuige van het busongeluk op de Gooiseweg zag dat de chauffeur van de bus de macht over het stuur verloor en de berm in reed. 'Toen heb ik meteen 112 gebeld.'

Het ongeluk gebeurde iets voor half 10 vanochtend. 'Ik reed aan de andera kant en ik zag ineens een bus de berm in gaan. Dus ik schrok me een ongelukje. Dus toen heb ik meteen 112 gebeld en verder weet ik ook niet zoveel eigenlijk.'

Lees ook: Drie gewonden bij groot busongeluk in Oost

De bus reed van de weg af en schoof een talud af. Hierbij raakte de touringcar op zijn kant. Drie mensen raakten gewond. 'Het leek of hij geen macht over het stuur had, zo'n gevoel had ik. Maar verder heb ik niks aparts gezien.'

Passagiers van de toeristenbus zijn opgevangen in een hotel. De politie doet nu onderzoek.