Paul Slettenhaar en z'n toeter zijn hit op Dumpert

Maandag werd de Albert Cuypgarage, ook bekend als 'Paul's Parkeerpaleis' onder water gezet door stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar. En dat ging niet geheel vlekkeloos. Maar nu is 'Paultje' de held van Dumpert.

In het originele item geeft Slettenhaar het startsein om de gracht weer te vullen met water door af te tellen en vervolgens met een gashoorn te toeteren. Maar dat gaat niet zo soepel. Creatievlingen op Dumpert maken hier dankbaar gebruik van door verschillende 'videofucks' te uploaden. Blijkbaar slaat dit aan, want 'Paultje telt van 3 naar...' is een regelrechte hit op de filmpjessite.

Zo is er onder andere een versie waarin het getoeter onder 'Jump Around' van House of Pain wordt gezet en gaat het gepiep van Paul's toeter naadloos over in het gegier van Geer en Goor.