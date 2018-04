Buspassagiers geschokt na ongeval Gooiseweg: 'We hebben een engeltje op onze schouders'

Hoewel bijna alle passagiers ongedeerd zijn gebleven bij het busongeluk dat vanochtend gebeurde op de Gooiseweg, zit de schrik er goed in. Drie mensen moesten met lichte verwondingen worden nagekeken in het ziekenhuis, de overige Zweedse toeristen zijn teruggebracht naar hun hotel in Nieuw-West.

De toeristen - voornamelijk gepensioneerden - zouden een paar dagen in Amsterdam doorbrengen als onderdeel van een zesdaagse rondreis door Nederland. Het was de eerste reis naar Nederland die het Zweedse reisbureau Björks Resor ondernam. 'We zouden op een boottochtje gaan vandaag en de Amsterdamse grachten bekijken', zegt Sonja, één van de passagiers die AT5 sprak.

Lees ook: Ooggetuige busongeluk: 'Het leek of hij geen macht over het stuur had'

'We zagen dit niet aankomen, het ongeluk gebeurde ineens. Ik zag een boom op me af komen. Iedereen raakte in paniek en schreeuwde "rustig, rustig!"', vertelt Sonja. In de val van het voertuig zijn veel mensen door elkaar geschud, enkelen liepen daarbij blauwe plekken op. Vermoedelijk is de buschauffeur onwel geworden. 'Ik hoop dat hij zich niet schuldig voelt, want het was echt een heel goede chauffeur', aldus de Zweedse.

Terwijl de bus op zijn kant lag, hebben hulpverleners de passagiers bevrijd. 'Mijn gordel zat heel strak, die is losgesneden.' De Zweden zijn unaniem in hun oordeel over de Amsterdamse hulpverlening: die was uitmuntend.

Lees ook: Drie gewonden bij groot busongeluk in Oost

Bij het ongeluk raakten drie mensen lichtgewond, onder wie een echtpaar dat zich woensdagmiddag alweer bij de groep kon voegen. De reisleider heeft naar verluidt een arm gebroken. Sonja denkt dat alle reizigers een gordel droegen, en daardoor groter leed is voorkomen. 'Iedereen heeft geluk gehad, we hebben een engeltje op onze schouders', zegt ze.

Lees ook: Tientallen automobilisten negeren rood kruis bij busongeluk

De politie, GGD en medewerkers van het Zweedse consulaat zijn naar het hotel gegaan om de groep toeristen te helpen. De groep heeft nog drie dagen voor de boeg, maar sommigen hebben aangegeven dat ze liever naar huis gaan, maar Sonja hoopt dat ze morgen nog de in de Keukenhof tulpen kan bekijken.