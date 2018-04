Formerende partijen willen burgers horen tijdens 'Dag van de Stad'

De vier partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw stadsbestuur organiseren een 'Dag van de Stad'. Volgende week dinsdag kunnen Amsterdammers zelf laten weten wat zij van het nieuwe college willen.

Op vier verschillende locaties in de stad (van Zuidoost tot Noord) kunnen burgers 's avonds hun ideeën en wensen laten horen. Ook ondernemers, instellingen en organisaties zijn welkom. Op deze website kunnen zij zich aanmelden.

Lees ook: GroenLinks wil stad besturen met verliezers D66, PvdA en SP

De afgelopen weken spraken de onderhandelaars van GroenLinks D66, PvdA en SP al met verschillende experts. Ze hadden ook een gesprek met Paul Vugts, de misdaadjournalist van Het Parool die momenteel beveiligd wordt omdat hij bedreigd wordt vanuit de onderwereld.

In een persbericht laten de partijen weten dat de sfeer tot nu toe 'vriendelijk en constructief' is. Tot nu toe zijn ze vooral bezig met een gezamenlijke visie. Na de 'Dag van de Stad' op 24 april zullen de onderhandelingen meer over specifieke maatregelen en financiële afspraken gaan.