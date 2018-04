Arrestatieteam overmeestert verdachten bij het Museumplein

Een arrestatieteam van de politie heeft gisteravond meerdere verdachten gearresteerd aan de rand van het Museumplein. Getuigen spreken van een 'heftig' tafereel.

Rond zes uur 's avonds werden de verdachten opgepakt door agenten met bivakmutsen op. Op foto's is te zien dat een verdachte naar de grond werd gewerkt en een ander geblinddoekt. Omstanders dachten dat de aanhouding op de Johannes Vermeerstraat wellicht een oefening was. Het was nog volop licht en behoorlijk druk op straat. Maar daar is geen sprake van.

Volgens een woordvoerder van de politie waren de aanhoudingen op verdenking van vuurwapenbezit. Of er ook daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen, kan de politie echter niet zeggen.