Inbreker verstopt sieraden in onderbroek

De politie heeft in het AT5-programma Bureau 020 foto's van sieraden die buit zijn gemaakt bij een reeks woninginbraken getoond. Van wie de sieraden zijn is nog onduidelijk.

In februari heeft de politie vier Amsterdammers opgepakt in Amersfoort. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor meerdere inbraken. De vier werden aangehouden nadat een vrouw uit Bunschoten de politie belde, omdat ze vond dat de mannen verdacht gedrag vertoonden.

Bij het fouilleren van de Amsterdammers vonden agenten een pakje sigaretten die één van verdachten in zijn onderbroek had gedaan. In dat pakje zaten geen sigaretten, maar verschillende sieraden.

Door de foto's van de sieraden te tonen hoopt de politie dat de rechtmatige eigenaren hun sieraden weer terug kunnen krijgen.