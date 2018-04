Overvallers gooien stoel naar bejaarde bewoner in Zuid

Een bejaarde man is afgelopen zondag in de Uiterwaardenstraat in Zuid het slachtoffer geworden van een woningoverval.

Rond 21.15 uur werd er bij de man aangebeld. In de veronderstelling dat het zijn buurvrouw was, deed het slachtoffer open. Voor de deur stonden twee onbekende mannen die hem meteen terug zijn huis in duwden.

Eenmaal binnen eisten de mannen dat het slachtoffer geld gaf en zijn pinpas met pincode gaf. Ze bedreigden het slachtoffer en zochten in zijn woning naar waardevolle spullen.

Op een gegeven moment begon het slachtoffer te schreeuwen. Dat schrok de verdachten waarschijnlijk af. Zij gooiden nog een stoel naar hem en sloegen vervolgens op de vlucht. Het slachtoffer raakte lichtgewond.