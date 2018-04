Onderhandelende partijen nieuw stadsbestuur stralen vooral eensgezindheid uit: 'De sfeer is goed.'

Twee weken zijn GroenLinks, D66, de PvdA en de SP met elkaar in gesprek om tot een nieuw stadsbestuur te komen. En de onderhandelingen liggen op koers.

Voordat het echt spannend gaat worden, zijn de partijen begonnen met een 'stip op de horizon'. Waar moet de stad in 2025 staan? De delegatie heeft al op veel plekken in de stad gesprekken gevoerd met diverse experts, om te komen tot die gemeenschappelijke visie voor de stad. Vandaag waren ze in het landelijke Holysloot, en daar was de boodschap eensgezind: de onderhandelingen lopen goed.

'Vertrouwen'

PvdA-leider Marjolein Moorman: 'Heel goed, het zijn hele constructieve gesprekken.' Daar sloot D66-leider Reinier van Dantzig zich bij aan. 'Het gaat in een hele goede constructieve sfeer, waar de verschillen wel op tafel komen, maar waar steeds ook bij wordt gezegd hoe we het kunnen overbruggen. Dat geeft een hoop vertrouwen.'

Links motorblok

En dat is ook wel nodig voor D66, dat niet vermalen wil worden door een links motorblok. En in dat opzicht is de richting die de SP op wil voor de sociaal-liberalen inderdaad constructief te noemen, want volgens SP-leider Laurens Ivens gaan de partijen ervoor zorgen 'dat Amsterdam een stad blijft waarin mensen met een dikke portemonnee en mensen met een dunne portemonnee zich allebei thuisvoelen', een tekst die de SP in de campagne niet zo snel zou hebben uitgesproken.

Lees ook: Formerende partijen willen burgers horen tijdens 'Dag van de Stad'

Bouwen

De toekomstvisie is nu bijna af en gaat vooral over een duurzame, verbonden stad. Daarna moeten er echt knopen doorgehakt worden, bijvoorbeeld hoeveel huizen er gebouwd gaan worden. GroenLinks-leider Groot Wassink: 'Daar gaan we het nog over hebben ja, dat wordt nog heel leuk. Er zijn altijd dingen spannender dan andere dingen, maar dat hoort ook bij onderhandelen.'

Half mei hopen de partijen een akkoord te kunnen presenteren, al wil formateur Maarten van Poelgeest zich nog niet op een datum laten vastpinnen.