Bezetter DNB-gebouw: 'Ze hebben geld genoeg'

Zo'n tweehonderd leden van vakbond FNV hebben vanmiddag het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank (DNB) bezet. Ze willen dat de AOW-leeftijd omlaag gaat.

Ze hingen onder meer een vlag aan het pand op. 'Wij worden geen honderd jaar geloof ik', zei een van hen. 'Maar daar wordt wel mee gerekend. En daarom worden we met zijn allen in de maling genomen door en de Staat en De Nederlandsche Bank.'

Lees ook: Ongeveer tweehonderd vakbondsleden bezetten De Nederlandsche Bank

'Ze hebben echt geld genoeg', vond een ander. 'Maar ze zijn bang dat het verkeerd kan gaan met die pensioenen. Dat zou best kunnen, maar ze hebben dus echt miljoenen in de kas. Als ze er gewoon iets bij doen, dan is het toch prima?

'Overal druk nodig'

Leden van de FNV gingen eerder al bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geweest en bij een aantal werkgevers. 'Dat zullen we blijven doen, want we hebben overal druk nodig', vertelt FNV-vice-voorzitter Tuur Elzinga, . 'Maar we zijn nu ook bij De Nederlandsche Bank, omdat dat de toezichthouder is van ons pensioenstelsel.'

De FNV heeft van directie van De Nederlandsche Bank heeft vanmiddag ook een verklaring van de vakbond in ontvangst genomen.