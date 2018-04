Een masterclass 'snelle planga's' met Rapper Donnie

De laatste paar weken staat de instagrampagina van Donnie in het teken van snelle planga's. Voor veel jongeren een bekend begrip, voor ouderen wat minder. AT5 heeft voor Donnie een aantal brillen meegenomen en vraagt hem of de planga's snel genoeg zijn.

Als klap op de vuurpijl komt vrijdag de nieuwe single van Donnie uit. Je raadt het al: de track heet 'Snelle Planga'. Bij de Chicago Social Club op Het Leidseplein vinden ze de hype zo mooi dat ze het zelfs op de gevel hebben gezet. De Amsterdamse rapper geeft ons een masterclass.

'Een snelle planga is een zonnebril waarbij je twee keer moet kijken'. De oorsprong van de hype - die overigens met een klein korreltje zout genomen moet worden - is onbekend, maar de Social Club wilde er snel op inspelen. En dus kwam het op de gevel. 'We houden goed in de gaten wat er speelt in de stad', zegt Lieke Trienekens van de Social Club. Logisch dus dat snelle planga op de gevel kwam.

Overigens nam AT5 drie zonnebrillen (planga's voor de wat minder hippe medemens) en liet Donnie oordelen of ze 'schnell' of langzaam zijn. Check hieronder maar hoe.