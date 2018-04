Dag des oordeels voor Naoufal F. en gekraakte pgp-telefoons

Mag justitie de informatie gebruiken van de 3,6 miljoen ontsleutelde berichten die op de computerservers van Ennetcom stonden? Over deze cruciale vraag in de strijd tegen de onderwereld doet de rechter morgen uitspraak.

Het is morgen een belangrijke dag voor het Openbaar Ministerie, maar zeker ook voor een aantal kopstukken uit de onderwereld. Dan doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen Naoufal F. Het is de eerste keer dat een rechter moet oordelen over de vraag of de pgp-gesprekken, die verkregen zijn door beslag te leggen op een computerserver van het bedrijf Ennecom, gebruikt mogen worden als bewijs.

Pgp

De bewijslast is deze zaak rust voor een groot deel op gesprekken die Naoufal met handlangers zou hebben gevoerd via zogenaamde pgp-telefoons. Pgp staat voor ’pretty good privacy’. De smartphones wisselen versleutelde berichten uit en criminelen dachten lang dat de berichten geheim zouden blijven voor de recherche. Totdat de server van een pgp-provider gekraakt werd en de politie miljoenen berichtjes kon lezen.

Hoe werkt die pgp-techniek precies? Cybercrime-expert Oscar van Os van Fox It, een bedrijf is gespecialiseerd in cybersecurity, weet alles over de techniek achter deze versleutelde telefoons, en legt in de video uit hoe het werkt.

Bewijs

Gekraakte pgp-gesprekken worden inmiddels in meerdere zaken gebruikt. Bijvoorbeeld dus in die van Naoufal F., maar ook in de zaak van de Knokkestraat en die van de moord op Djordy Latumahina. Het proces tegen 'Noffel' is de eerste strafzaak waarin een rechter moet oordelen over de toelaatbaarheid van de pgp-gesprekken die zijn verkregen door de berichten op de Ennetcomserver te ontsleutelen. De data die naar boven is gekomen, wordt regelmatig beschreven als een goudmijn voor het OM, maar niet iedereen is blij met deze nieuwe manier van bewijs vergaren.

Kritiek

Niet geheel verrassend komt de kritiek vanuit de advocatenwereld. Veel advocaten hebben zelf geen toegang tot de data en kunnen de informatie dus niet controleren. Sommigen zijn bang dat het OM delen van een gesprek, die hun cliënt vrij kan pleiten, achterhoudt. Advocaat Jan-Hein Kuijpers is een van de advocaten die zijn vraagtekens zet bij het gebruik van dit opsporingsmiddel. Hij is de advocaat van een van de verdachten in de zaak van Djordy Latumahina, waar ook gebruik is gemaakt van pgp-gegevens.

Of het bewijs wordt toegelaten is dus nog maar de vraag. Dat horen we morgen als de rechter uitspraak doet in de zaak tegen Naoufal F.