VVD-Kamerlid blij: 'Politie grijpt in in links Amsterdam'

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis heeft via Twitter zijn waardering uitgesproken voor de aanhouding van een groep Roemenen. Volgens hem heeft de landelijke eenheid van de politie 'ingegrepen in links Amsterdam'.

De Roemenen worden onder andere verdacht van inbraken, koperdiefstal en witwassen. Drie van hen werden gisteren in caravans bij het ADM-terrein opgepakt.

'Heel goed!', schrijft Koerhuis op Twitter. 'Landelijke eenheid politie grijpt in in links Amsterdam en heeft een Roemeense bende opgerold op het gekraakte ADM-terrein. Dit is stap 1. Nu stap 2 en die uitgeprocedeerde asielzoekers in die gekraakte sociale huurwoningen ontruimen!'

Koerhuis doelt op de gekraakte woningen in de Watergraafsmeer. Eigenaar Ymere deed aangifte van de kraak, maar er wordt voorlopig niet ontruimd omdat er geen direct gevaar voor de openbare orde zou zijn. Koerhuis stelde daar Kamervragen over.

Kritiek

Het Kamerlid krijgt op Twitter kritiek op de stelling dat er is 'ingegrepen in links Amsterdam'. 'Onwaardige reactie van vertegenwoordiger van enige partij die Amsterdam en land laatste 8 jaar heeft mee bestuurd', stelt D66-raadslid Jan-Bert Vroege.

Ook Jean Fransman, hoofd communicatie bij de Amsterdamse politie, reageert op de Tweet. 'Het was een gezamenlijke actie van de politie Amsterdam en de Landelijke Eenheid.'

