Chinees stel krijgt half jaar cel voor smokkelen 72 kilo babypaling

Het stel uit China dat liefst 73 kilo babypaling in hun koffers verstopte, is veroordeeld tot een half jaar cel. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank vandaag besloten.

De paling is in China een klein fortuin waard: zo'n 115.000 euro. Het stel zegt dat ze in opdracht van een ander persoon werkte. Hij of zij had hen gratis vliegtickets aangeboden in ruil voor het smokkelwaar. Ze zouden niet weten dat er paling in zat, maar dat het om andere vis ging.

De zaak kwam aan het licht in de bagagekelder van het vliegveld. In zes koffers werd de beschermde vis gevonden. De diertjes bleven in leven door middel van plastic zakken, gevuld met water. De paling werd overigens in Lissabon al verpakt: het stel wilde de paling via Nederland naar China halen.

Naast het smokkelen van de dieren, werd het tweetal ook ervan beschuldigd de dieren mishandeld te hebben. De rechter vond een gevangenisstraf van zes maanden passen bij het strafbaar feit. Het OM wilde eigenlijk acht maanden cel voor de twee Chinezen.

Paling smokkelen is verboden in Europa. Glasaal is sinds kort een beschermde diersoort door overbevissing. De overlevenden zijn overigens uitgezet in Zeeland.