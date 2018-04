Protest tegen De Key: 'Je hoort buren scheten laten'

Bewoners van de Johan Greivestraat en Piet Mondriaanstraat in Nieuw-West hebben aan het eind van de middag actie gevoerd bij het kantoor van woningcorporatie De Key.

Ze eisen dat de huurwoningen waarin ze wonen worden gerenoveerd. 'De Key doet niks', vertelt een van hen. 'Wij willen gewoon echt goed onderhoud. We hebben heel veel schimmels thuis.'

Benedenbuurman

Ook de isolatie van de woningen zou te wensen overlaten. 'Het is niet alleen de buurman. Drie benedenbuurmannen hoor ik ook. Als zij iets zeggen, dan denk ik dat het de andere buren zijn. En als het even niet goed geïsoleerd is, dan hoor je mensen een scheetje laten of je hoort het als ze seks hebben met elkaar.'

Ouders klagen daarnaast dat hun kinderen ziek worden van de schimmels. 'Ik heb een 13-jarige dochter. Zij heeft de laatste twee jaar de Astma-ziekte. En ik hoor het van mijn buren, al hun kinderen hebben de Astma-ziekte.'

Niet bodemloos

Woningcorporatie De Key laat weten dat de woningen nog gerenoveerd gaan worden. 'Maar we kunnen niet alles tegelijkertijd. Onze portemonnee is ook niet bodemloos, dus dat betekent dat we een planning hebben gemaakt.'

De woningen in de Johan Greivestraat zijn vermoedelijk dit jaar of volgend jaar aan de beurt.