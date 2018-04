Kattenburg opgeschrikt door laagvliegende helikopter: 'De ramen trilden'

Bewoners van de wijk Kattenburg werden vanavond opgeschrikt door een laagvliegende helikopter, die ongeveer een kwartier lang rondjes cirkelde.

Volgens de bewoners ging het om een grote helikopter. 'Deze vloog echt vlak over mijn flat heen', zegt een van hen. 'Toen hij overvloog trilden hier de ramen.'

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een defensiehelikopter. Een woordvoerder van defensie zegt dat er niets bekend is over een helikoptervlucht of een oefening met een helikopter boven de stad, maar zegt het ook niet helemaal te kunnen uitsluiten.

De helikopter werd ook gezien door bewoners van Noord.

Video: Rogier van Bork