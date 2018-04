Oud politie-commissaris: 'Mocro Maffia? Brutaal schieten is van alle tijden'

De Amsterdamse oud-politiecommissaris Joop van Riessen (74) vindt de term 'Mocro Maffia' misplaatst. Het extreme geweld is volgens hem van alle tijden. 'In feite is er weinig veranderd.'

Bovendien zou de term volgens Van Riessen simpelweg niet kloppen omdat de groep ook bestaat uit Surinamers, Antillianen en autochtone Nederlanders. Dat stelt hij in het AD. De oud-politiecommissaris noemt de groep zelf ook wel 'de nieuwe generatie poldercriminelen.'

'Verborgen ruimte voor vuurwapens'

'Het brutale schieten' van deze generatie nieuwe criminelen is niks nieuws, aldus Van Riessen. Daarom zou de aanpak van deze groep ook niet hoeven te verschillen van vroeger. 'Mijn motto was: maak Amsterdam onveilig voor criminelen. Geef ze geen rust, controleer ze tot op het bot.' Zo zou Holleeder meerdere keren aan de kant zijn gezet. En niet zonder succes. 'Zijn gepantserde auto bleek een verborgen ruimte voor vuurwapens te hebben en werd in beslag genomen.'

Naast dwarszitten heeft Van Riessen nog een tip voor het bestrijden van de nieuwe generatie criminelen. Volgens hem kunnen zij namelijk het beste geraakt worden in de portemonnee. 'Ik heb gezien hoe ze in Napels geld afpakken van criminelen', geeft hij als voorbeeld. In de Italiaanse stad geldt een omkering van bewijslast: criminelen moeten bewijzen dat hun bezit legaal is. 'Maar het Nederlands strafrecht kent dat nog niet.'

In het theater

De 74-jarige Van Riessen is dan wel met pensioen, toch heeft hij ook nog steeds een duidelijke mening over huidige politiezaken. Binnenkort staat hij daarom in het theater, om hierover te praten en zijn eigen ervaringen te delen. Bovendien zat de oud-politiecommissaris de afgelopen tijd ook niet stil: deze week verschijnt zijn nieuwe thriller.

Baby Vermist is gebaseerd op zaken als Maddie McCann en de Amsterdamse containerbaby. De thriller draait om de Amsterdamse politiechef Anne Kramer, die een vergelijkbare zaak moet oplossen. 'Ooit heb ik bewust voor een vrouw gekozen, omdat ik wilde dat het personage ver van mij afstond. Maar als ik kijk hoe Anne te werk gaat en hoe intuïtief ze is, dan is ze gewoon Joop van Riessen.'