Rechtbank doet uitspraak in zaak Naoufal F. en gekraakte pgp-telefoons

De rechtbank oordeelt vandaag of Naoufal F. de cel in moet. Dit is grotendeels afhankelijk van de vraag of justitie de 3,6 miljoen ontsleutelde berichten, verkregen door het kraken van zogenoemde pgp-telefoons, mag gebruiken in de zaak.

Naoufal F., ook wel 'Noffel' genoemd, wordt ervan verdacht opdrachtgever te zijn van de liquidatie-poging op concurrent Peter 'Pjotr' R. Het doelwit wist op 5 november 2015 te ontsnappen aan een vuurzee van ten minste 34 kogels bij een flat aan het Fregat in Diemen. Zelf ontkent Noffel iedere betrokkenheid.

Lees ook: Was Naoufal F. de man achter 'Groothoofd', 'Tijger' en 'King Tito'?

Gesprekken met handlangers

De vijf schutters van de mislukte aanslag zijn al wel veroordeeld: zij kregen eerder celstraffen tot 20 jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) eist dat Noffel een vergelijkbare straf krijgt. Justitie baseert de betrokkenheid van Naoufal vooral op gesprekken die hij zou hebben gevoerd met handlangers via zogenoemde pgp-telefoons.

Lees ook: Wrakingsverzoek 'Noffel' afgewezen

PGP staat voor ’pretty good privacy’. De smartphones wisselen versleutelde berichten uit en criminelen dachten lang dat de berichten geheim zouden blijven voor de recherche. Totdat de server van een pgp-provider gekraakt werd en de politie de miljoenen berichtjes kon lezen.

Zijn pgp-berichten bewijs?

Het is voor het eerst dat een rechter moet oordelen of pgp-berichten gebruikt mogen worden als bewijs. Een belangrijk vraagstuk, want gekraakte pgp-gesprekken worden inmiddels in meerdere zaken gebruikt. Bijvoorbeeld in de zaak van de verijdelde liquidatie in de Knokkestraat en die van de moord op Djordy Latumahina.

Lees ook: Verijdelde liquidatie 'Knokkestraat': belangrijke rol voor PGP in hoger beroep

Op het gebruik van de berichten bij rechtszaken komt onder meer kritiek van advocaten. Zij hebben zelf vaak geen toegang tot de data en kunnen de informatie dus niet controleren. Sommigen zijn bang dat het OM delen van een gesprek, die hun cliënt vrij kunnen pleiten, achterhoudt.

Lees ook: Dag des oordeels voor Naoufal F. en gekraakte pgp-telefoons