Aantal WW-uitkeringen daalt verder, personeelstekort in bouw, zorg ,ict en horeca

Het gaat goed met de economie en dat is ook te zien aan het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvang, dat worden er namelijk steeds minder. Tegelijkertijd wordt het personeelstekort in sectoren als de bouw en met name de horeca steeds nijpender.

Uit cijfers van het UWV blijkt dat aan het eind van vorige maand 16.992 Amsterdammers een WW-uitkering ontvingen. Een jaar geleden waren dat nog 20.248 mensen. En daarmee is het aantal ontvangers van de uitkering met meer dan 16 procent gedaald.

Naast personeelstekorten in de bouw, ict en zorg, is er met name een groot tekort aan horecapersoneel. In de regio Groot Amsterdam, waartoe ook de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn behoren, waren eind vorig jaar 250 vacatures voor kok en bijna 1200 vacatures voor kelners en barpersoneel.

