SuperTrash maakt doorstart zonder Olcay Gulsen: 'Ik wens ze veel succes'

Het modebedrijf SuperTrash heeft een doorstart gemaakt. Anonieme investeerders van ST. Art Bv hebben het 'levenswerk' van modeontwerper Olcay Gulsen overgenomen. Zelf is Gulsen niet meer betrokken bij het bedrijf.

'Een bewuste keuze', zo zei Gulsen in het programma RTL Boulevard. Ze noemde de doorstart dan ook 'goed nieuws', ondanks dat ze zelf geen onderdeel meer uit zal maken van haar eigen SuperTrash.

Gulsen, die bij het modebedrijf werkte als CEO, had zich vlak voor het faillissement al teruggetrokken. Ze zei een stap terug te doen omdat ze het te druk had met tv-projecten. Ook zou ze inzien dat ze niet de beste CEO was voor haar bedrijf. 'Ik ben een goede ondernemer, ben creatief, heb goede ideeën, maar ik ben niet de beste continuïteitsmanager.'

'Zwarte dag'

Daarom droeg ze het stokje over aan een ander, maar na vier weken werd het bedrijf failliet verklaard. 'Een zwarte dag', zei de modeontwerper destijds. 'Het is natuurlijk heel pijnlijk, want het is mijn levenswerk, maar het is vooral heel pijnlijk voor alle mensen die betrokken zijn.'

Hoe het de 150 medewerkers nu zal vergaan, is voorlopig nog onduidelijk. De winkels in Breda en Roermond kunnen in elk geval open blijven. Voor de andere vestigingen wordt er nog naar een oplossing gezocht. Gulsen hoopt er in elk geval op dat het merk nog lang voort zal bestaan. 'Er werken heel veel talentvolle mensen, dus ik wens ze veel succes.'