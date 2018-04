Netflix komt met 'Amsterdamse Stranger Things'

Amsterdam wordt het toneel voor een nieuwe Nederlandse, door Netflix gefinancierde serie. De serie heeft nog geen naam, maar er komen wel wat herkenbare thema's in voor.

In het verhaal genieten Amsterdamse studenten volop van wat het leven hen te bieden heeft: seks, macht, rijkdom. Maar op een gegeven moment stuiten ze op een verborgen toegang naar een demonische wereld uit de Gouden Eeuw. Het doet enigszins denken aan de Netflix-hit 'Stranger Things', waarin ook een verborgen parallelle wereld wordt ontdekt. In dit geval door kinderen.

Filmregisseur Pieter Kuijpers bedacht het verhaal. 'Het is een van de grootste en beste spelers in de wereld van drama en film', zegt hij over Netflix tegen de NOS. Kuijpers is ook bekend van onder meer 'Van God Los' en 'Riphagen'. Het script zal worden geschreven door schrijverscollectief Winchester McFly. Zij schreven ook de film 'Bankier van het Verzet'. Wie er in de serie gaan spelen is niet bekend. 'De serie verwijst naar het medogenloze Nederlandse geschiedenis waar onze welvaart deels op gebaseerd is', zegt Kuijpers in het AD.

De door Netflix zelf geproduceerde serie wordt dus in Amsterdam opgenomen. Maar waar en wanneer is niet bekend.