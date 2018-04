Jazzmuzikant en leraar Peter Guidi overleden na kort ziekbed

Jazzmuzikant en muziekleraar Peter Guidi is gisteren overleden, dat meldt de Muziekschool Amsterdam, de school waar Guidi jaren lang lesgaf.

''Onze' Jazz-legende, inspirerende docent en bigbandleider, is gisteren na een kort ziekbed op 68-jarige leeftijd overleden', schrijft de Muziekschool Amsterdam op haar site.

Straatconcert in De Pijp

Leerlingen, bekenden en collega's namen nog geen week geleden op hun eigen manier afscheid van Guidi. Voor zijn huis in De Pijp gaven zij een buitenconcert. Op foto's is te zien hoe Guidi vanuit de vensterbank zichtbaar genoot van het bigband-optreden.

Guidi trad met zijn eigen bigbands op op meerdere festivals, waaronder North Sea Jazz. Een aantal jaar geleden werd hij geridderd voor zijn verdienste voor de muziek. 'If there is a heaven , its swinging from this day forward and forever after. Thank you Peter and, Good journey', aldus de directeur van de Muziekschool Amsterdam.