Bejaarde man op scootmobiel gewond na botsing met tram

Een oudere man is donderdagochtend gewond geraakt na een aanrijding met een tram. Het ongeluk gebeurde op de Ceintuurbaan in Zuid, in de buurt van de kruising met de Amsteldijk.

De bejaarde man is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt op dit moment onderzocht door de politie.

Op een video die AT5 ontving is te zien dat de oudere man wordt behandeld op een zebrapad voor de tram. Of hij ook daadwerkelijk op dat punt is aangereden wordt onderzocht.