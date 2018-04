Ruim helft van de vrouwen heeft nog te maken met straatintimidatie

Afgelopen jaar is het aantal vrouwen dat met straatintimidatie te maken heeft gehad gedaald ten opzichte van 2016. Maar 53 procent van de ondervraagde vrouwen heeft nog steeds te maken met intimidatie. 14 procent daarvan wordt geconfronteerd met ernstige intimidatie.

Dit schrijft Het Parool naar aanleiding van een onderzoek van OIS. In 2016 was het aantal vrouwen dat te maken heeft met straatintimidatie nog 59 procent. Afgelopen jaar was dit dus 53 procent. Bij jonge vrouwen in de leeftijdscategorie 15 tot 34 jaar heeft nog 79 procent ermee te maken. In 2016 was dit 83 procent.

Nafluiten gebeurt het vaakst (35 procent). Ook naroepen met beledigende opmerkingen (31 procent) of seksuele opmerkingen (28 procent) gebeurt vaak. 27 procent van de ondervraagden heeft te maken gehad met nasissen. Van de vrouwen die gereageerd hebben is 3 procent wel eens in het nauw gedreven, betast of bespuugd.

Ook mannen is in 2017 voor het eerst gevraagd naar straatintimidatie. Van de Amsterdamse mannen heeft 30 procent hiermee te maken gehad. Het ging dan vooral om beledigende opmerkingen. 6 procent van de mannen zegt te zijn nagesist, 5 procent is achterna gelopen, 4 procent bespuugd, in het nauw gedreven, nageroepen met seksuele opmerkingen of nagefloten. Van de mannen zegt 1 procent te zijn betast.

Op drukke plekken komt intimidatie het meest voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Dam of het Stationsplein. Maar ook in de bekende uitgaansgebieden (Rembrandtplein, Leidseplein en omgeving Nieuwmarkt en Zeedijk) komt het vaak voor.

In parken komt de intimidatie ook vaker voor. Vooral rond het Vondelpark, het Westerpark en het Oosterpark. Gebieden waar straatintimidatie ook relatief vaak voorkomt zijn De Pijp, de Jan Evertsenstraat, de Kinkerstraat, de Postjesweg, de Dapperbuurt en rond het Bijlmerplein.