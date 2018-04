Drie mannen overvallen postbode om nieuwe pinpas

Eind vorig jaar werd een postbode in Den Haag overvallen door drie mannen. Zij maakten een envelop buit met daarin een nieuwe pinpas. Met die pas werd vervolgens op verschillende locaties in Amsterdam gepind.

Op dezelfde dag als de roof wordt er door een man met de pas betaald in de Media Markt bij de Arena. Hij koopt diverse producten in de winkel en wordt vastgelegd door een bewakingscamera.

Een dag later wordt er door twee andere mannen een bedrag gepind bij het grenswisselkantoor op het Amstel Station. Ook zij zijn te zien op beelden van een bewakingscamera, die nu getoond worden in Bureau 020, het opsporingsprogramma van AT5.

De politie komt graag in contact met mensen die de mannen herkennen, of die meer weten over de zaak.