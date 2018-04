Gestolen beeld Minerva na ruim 30 jaar weer terug op oude plek

In 1985 werd het beeld gestolen en nu komt het weer terug op de plek waar het ooit stond: het plantsoen van het Hilton Hotel. Het beeld van Minerva van kunstenaar Jan Willem Havermans werd teruggevonden bij een verzamelaar. Toen hij vernam dat het kunstwerk gestolen bleek, wilde hij het niet houden.

Het beeld werd al in 1929 vervaardigd, in de tijd dat Plan Zuid van architect Berlage nog volop in aanbouw was. Het idee om het beeld op de plek te zetten voor wat nu het Hilton is, was een idee van Berlage zelf. Hij had daar de Rijksacademie voor de Kunsten gepland en volgens hem paste het beeld van Minerva, godin van de kunst, daar perfect.

De academie kwam er nooit, vanwege de oorlog. Wel kwamen er andere beelden van Haverman zoals de Rustende Atleet uit 1941, die verderop op de Minervalaan staat. Ook het herdenkingsmonument voor de Gefusilleerde Verzetsstrijders uit 1954 op de Apollolaan is van Havermans.

Het beeld Minerva wordt woensdag 25 april opnieuw onthuld.