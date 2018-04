Poepende vogels maken kunstwerk in Artis

Een kunstwerk van door dieren afgekloven takken, een windwerk bij de papegaaien en een groot doek waar vogels op mogen poepen: in Artis is vanaf morgen een route te lopen die bezoekers voert langs een bijzondere tentoonstelling.

In verschillende dierverblijven, zoals dat van de prairiehondjes, de vlinders en de zeeleeuwen, zijn kunstwerken te zien van kunstenaars die werden geselecteerd door MOAM. De kunstenaars van het Art=Artis project werden begeleid door medewerkers van Artis zelf. Zij deden inspiratie op in de dierentuin maar ook in het museum Micropia.

Op het doek poepen

In het hok van de incasternen legde kunstenaar Mats Horbach een doek op de grond met daarboven een standaard. De vogels worden zo uitgenodigd om op het doek te poepen. De poep van de dieren, guano, is waardevolle mest die in hun natuurlijke omgeving veel wordt afgegraven. Op die manier verdwijnt veel van hun leefgebied. Ook rond de oudste boom van de dierentuin, de Max Heijmans eik, is een kunstwerk ingericht.

De achttien kunstwerken zijn vanaf morgen te zien in de dierentuin.