Station Zuid breidt verder uit: 'Behoort straks tot top vijf stations'

Station Zuid gaat nog verder uitbreiden: er komen twee brede passages bij waar onder meer verscheidene winkels zich zullen vestigen. Daarmee zou het station qua voorzieningen niet onderdoen aan Utrecht of Rotterdam Centraal.

De gemeente Amsterdam, ProRail en NS Stations hebben vandaag een overeenkomst getekend waarin de plannen zijn vastgelegd. Dankzij de extra voorzieningen behoort station Zuid binnenkort tot de top vijf stations in Nederland, zo is de verwachting. Met de nieuwe voorzieningen moet het station 'aansluiten op de internationale allure van de Zuidas', aldus Astrid Bunt, directeur stations van ProRail.

In 2014 werd al afgesproken dat de Minervapassage zou worden verbreed en dat de nieuwe Brittenpassage wordt gebouwd. De uitbreiding is nodig, omdat Zuid over tien jaar drie keer zoveel reizigers moet kunnen verwerken. 'Essentieel is dat Amsterdam Centraal daarmee wordt ontlast, want daar wordt een ov-infarct een serieuze bedreiging', stelde Arriën Kruyt, voorzitter van reizigersvereniging Rover, eerder.

De ruimte, die nu een oppervlakte heeft van 1.750 vierkante meter, moet 5.400 vierkante meter gaan beslaan. Ook wordt het aantal sporen uitgebreid van vier naar zes. Het duurt dan ook nog wel even voordat de verbouwing rond is. Verwacht wordt dat het nieuwe station in 2028 klaar is. Vorig jaar werd er nog gesproken van 2026.