Brandje op dak Masjid Al-karam moskee in Zuid

Op het dak van de Masjid Al-karam moskee aan de Sint Willibrordersstraat in Zuid is vanmiddag rond 14.00 uur brand ontstaan.

De brand ontstond tijdens werkzaamheden waarbij de dakbedekking vlam vatte. Op het moment dat het brandje uitbrak, waren er dakdekkers aan het werk.

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Er is niemand gewond geraakt.

