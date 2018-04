'Noffel' krijgt 18 jaar cel voor mislukte moordaanslag Diemen

Naoufal F. (37), beter bekend als Noffel, moet 18 jaar de cel in voor zijn aansturende rol bij de mislukte moordaanslag in Diemen op 5 november 2015.

De uitvoerders van de moord werden vorig jaar al veroordeeld tot langdurige celstraffen.

Gebrand

Volgens de rechtbank staat zonder meer vast dat F. de liquidatiepoging aanstuurde. 'De rechtbank stelt vast dat hij inderdaad degene is geweest die vanuit Ierland het moordcommando heeft aangestuurd.'

'Uit de aansporende berichten die hij naar een van de spotters stuurde, blijkt hoezeer hij erop gebrand was het slachtoffer om het leven te brengen, waarbij het hem niet uitmaakte als dat op de openbare weg zou gebeuren', zo valt in het vonnis te lezen.

PGP-data Ennetcom

Het Openbaar Ministerie had bewijsstukken gehaald uit gegevens van het bedrijf Ennetcom. Daarop stonden miljoenen berichten van gebruikers van beveiligde PGP-telefoons, waaronder die van de daders in deze zaak. De verdediging vond echter niet dat de gegevens mochten worden gebruikt.

De rechtbank gaat hier niet in mee. 'Weliswaar is er in enkele gevallen sprake van een vormverzuim (zo moesten enkele berichten worden uitgesloten van het bewijs omdat het vertrouwelijke communicatie met een advocaat betrof), maar in geen van de gevallen is het verzuim ernstig genoeg om al het bewijs van de servers buiten beschouwing te laten. Daarbij is vooral van belang dat het recht van de verdachte op een eerlijk proces niet is geschonden.'

Niet nodig

De rechtbank is van mening dat de Ennetcom-data die een rol spelen in deze zaak niet nodig zijn als bewijs. De rechtbank vindt dat er voldoende overig bewijs is om F. te veroordelen. Zo is er voorafgaand aan de mislukte aanslag een geldoverdracht geweest en gebruikten de uitvoerders van de moord bijnamen die volgens de rechtbank kunnen worden toegeschreven aan F.