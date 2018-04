Mysterieuze heli boven Kattenburg was maritiem gevechtstoestel

De helikopter die gisteravond in de wijk Kattenburg de ramen in hun sponningen deed trillen, was een maritieme gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht.

Een woordvoerder van het Ministerie van Defensie meldt dat het om NH90-helikopter ging, die gisteravond werd gebruikt voor een training in het landen in kleine landingsgebieden.

Alle helikoptercrews van het Defensie Helikopter Commando worden getraind om in verschillende gebieden te kunnen landen. De training van gisteravond maakte deel uit van de oefening landen in verstedelijkt gebied met een druk luchtruim.

Dat vooral inwoners van Kattenburg de helikopter opmerkten, is geen toeval. Bij Kattenburg ligt namelijk het zogeheten Marine Etablissement Amsterdam, waar de luchtmacht met instemming van de luchtverkeersleiding gebruik van mag maken.

De woordvoerder bevestigt dat de helikopter enige tijd boven de wijk heeft gecirkeld. 'Voor de landing worden zogenaamde verkenningen uitgevoerd. Dat zijn de 'rondjes' die de mensen in de omgeving hebben opgemerkt.'