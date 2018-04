Madame Tussauds zet 'George Clooney' op terras

Een opmerkelijke verschijning trok vanmiddag veel bekijks bij een café aan de Nieuwmarkt.

Het leek te gaan om de wereldberoemde Amerikaanse acteur George Clooney, die in zijn eentje aan een tafel koffie dronk. Het bleek echter te gaan om een pop van Madame Tussauds, die daar als reclamestunt was neergezet.

Dat Klooney in de stad is, is overigens niet ondenkbaar. Twee jaar terug was hij eregast op een gala van een loterij in Carré.