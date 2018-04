Walter verloor zijn moeder en dreigt nu ook zijn woning te verliezen. 'Ik heb slapeloze nachten'

Slapeloze nachten heeft hij ervan. Walter Offerman. Nadat zijn moeder kort geleden overleed, dreigt hij nu ook zijn woning te moeten verlaten.

Walter woont al 54 jaar op de Lijnbaansgracht. Hij is er geboren en getogen, en het liefst vertrekt hij er tussen zes planken.

Maar drie jaar geleden sloeg het noodlot toe. Zijn moeder kreeg kanker, Walter verzorgde haar tot het laatst toe zolang dat kon, thuis aan de Lijnbaansgracht. Vorig jaar oktober overleed ze.

Brief advocaat

Maar of dat nog niet genoeg was, ontving Walter een brief van de advocaat van zijn verhuurder. Hij moet de woning verlaten. Hij had namelijk binnen een half jaar na overlijden van zijn moeder aan de kantonrechter moeten vragen of hij het contract kon overnemen, en die termijn is gepasseerd.

Walter vindt het ook stom van zichzelf, maar hij had op enige clementie van zijn huurbaas gehoopt. Een particulier aan wie hij nu 350 euro per maand betaalt. 'Maar ja, die heeft het liefst natuurlijk dat ik opdonder, en dat hij dan de hele boel kan verbouwen. En het dan voor het volle pond verkoopt of dat hij er iemand inzet voor 2000 euro huur per maand net zoals mijn buren boven.'

Slapeloze nachten

'Het is een hele spannende tijd. Ik heb er slapeloze nachten van. De stress begint weer op te spelen. Je weet af en toe niet waar je het zoeken moet.' Walter legt zich er nog niet bij neer en wil juridische hulp inschakelen. 'Ik wil alles uit het vat trekken wat er inzit om hier te blijven.'

De verhuurder, BV Centraal Huizen, wilde vandaag niet reageren omdat de zaak al in behandeling is door een advocaat.