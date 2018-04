'Drukker kentekenplaten leverde aan criminelen'

De politie heeft afgelopen dinsdag een 57-jarige man opgepakt die illegale kentekenplaten zou hebben geleverd aan criminelen.

Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte. De man uit Purmerend had een legaal bedrijf wat kentekens bedrukte en kwam in beeld tijdens een onderzoek naar Amsterdamse autodieven.

De politie sluit niet uit dat er in het onderzoek later meer verdachten worden opgepakt.