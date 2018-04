Fluorescerende 'discovisjes' uitgezet in Noordzeekanaal om vismigratie te meten

Zo'n achtduizend discovisjes zwemmen de komende weken door het Noordzeekanaal. Voordat de jonge glasaaltjes en driedoornige stekelbaarsjes afgelopen maandag werden uitgezet, zijn hun staarten voorzien van fluorescerende stipjes. Door deze vissen later weer te vangen, kan worden gemeten hoe snel en via welke route de vissen zich over het kanaal en de zijkanalen verspreiden.

De vissen zijn gevangen bij IJmuiden, daarna voorzien van een gekleurde stip, en afgelopen maandag door onderzoekers van Wageningen Marine Research weer bij IJmuiden uitgezet.

De komende tijd worden de visjes weer gevangen. Dat gebeurt met een speciale vangconstructie bij IJmuiden, maar ook bij de verschillende vispassages langs het Noordzeekanaal. Daarnaast nemen vrijwilligers de komende tijd twee keer per week monsters door hun kruisnetten op negen plekken in het kanaal te gooien.

Intreklocaties

De verspreiding van de vissen over het kanaal geeft de onderzoekers inzicht in de populairste afslagen, of intreklocaties zoals ze door de onderzoekers worden genoemd. Daarnaast wordt gemeten in hoeverre de vissen de weg naar de vispassages weten te vinden. Die passages worden bijvoorbeeld aangelegd bij sluizen, om vissen een vrije doorgang te bieden.

Omdat de onderzoekers de achtduizend gekleurde visjes aan weerszijden van de sluis bij IJmuiden hebben neergezet, kan ook worden gemeten hoe lang het duurt voordat de visjes de sluis zijn gepasseerd.

Vispassage bij Halfweg

Als voorbereiding op dit onderzoek werd vorig jaar met bruingekleurde glasaaltjes geëxperimenteerd. Het onderzoek toonde onder meer aan de vispassage bij Halfweg goed werkt, meldde het Hoogheemraadschap van Rijnland vorig jaar.

De jonge, doorzichtige glasaaltjes van enkele centimeters lang deden er toen ongeveer twee weken over van achter de sluizen bij IJmuiden naar het gemaal bij Halfweg te zwemmen.

Het onderzoek is een initiatief van onder meer Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research en enkele visserij-organisaties en -bedrijven. Ook de gemeente is betrokken.

Volgens het hoogheemraadschap hebben de visjes geen last van de fluorescerende geïnjecteerde stof. Wie zelf discovisjes met eigen ogen wil zien, is op zaterdag 21 april tussen 12.00 en 16.00 welkom bij boezemgemaal Halfweg. Het Hoogheemraadschap Rijnland geeft die dag ook demonstraties.