Amsterdammer (26) overleden bij val na eten spacecake

Een 26-jarige Amsterdammer is dit weekend overleden na een val uit een hotel in het Belgische Oostende.

Hij viel volgens het parket van Brugge nadat hij 'een grote hoeveelheid spacecake' had opgegeten, zo meldt BN De Stem. Het is volgens een politiearts goed mogelijk dat er 'visuele en auditieve hallucinaties, acute psychose en verlies van inzicht in tijd en ruimte' hebben opgetreden.

Vermoedelijk is de man door een glazen deur gelopen en daarna gevallen. De Amsterdammer viel van de zevende etage en was op slag dood. Hij was samen met twee vrienden in het hotel. Zij zijn door de politie verhoord. De spacecake wordt nog verder onderzocht.