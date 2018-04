Justitie blij met uitspraak over pgp-berichten: 'Mogelijk grote doorbraak in onderzoeken naar diverse liquidaties'

De uitspraak van de rechter dat het Openbaar Ministerie rechtmatig gebruik heeft gemaakt van de zogeheten pgp-berichten op de server van Ennetcom, kan een doorbraak betekenen in meerdere liquidatiezaken. Dat zegt persofficier Alexandra Oswald vandaag tegen AT5.

Justitie legde in 2016 beslag op de server van het computerbedrijf Ennetcom. Op de harde schijven stonden versleutelde berichten van met name criminelen, die gebruikt maakten van zogeheten pgp-telefoons, blackberry's waarop door een ingenieuze codering berichtjes naar elkaar konden worden gestuurd. Maar liefst 3,6 miljoen in totaal, een potentiele 'goudmijn' voor de opsporingsinstanties.

'Inkijkje hoe ze moorden bespreken'

Vandaag besloot de rechter in de strafzaak tegen Naoufal F. dat het Openbaar Ministerie die informatie mag gebruiken. Tot grote blijdschap van justitie. Persofficier Alexandra Oswald: 'Het levert bewijs op voor onderzoeken die we hebben lopen. Maar het geeft ook een inkijkje in de manier waarop de criminelen met elkaar moorden bespraken.'

Opdrachtgevers

In diverse zaken wordt de pgp-informatie nu al gebruikt. En door de Ennetcom-data kunnen daar nu flink wat zaken bijkomen. Oswald: 'Het kan een grote doorbraak zijn in onderzoeken naar diverse liquidaties. Maar het geeft ons ook de mogelijkheid om bij de opdrachtgevers te komen, die zich soms in het buitenland veilig wanen en opdrachten geven aan anderen om liquidaties uit te voeren.'

