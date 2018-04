Amsterdam geniet massaal van recordtemperatuur

In Amsterdam is vanmiddag de recordtemperatuur van 27 graden gemeten! Nooit eerder was het zo warm op 19 april.

De zomerse temperaturen lokten honderden Amsterdammers naar het Vondelpark. 'Ik was vrij vandaag, dus dat kwam goed uit,' vertelt één van de zonaanbidders, 'maar ik hoorde wel van anderen dat iedereen zijn college heeft geskipt.'

'Ik heb een snipperdaggie aangevraagd. Ik werk in een magazijn, en daar krijg ik geen zon. En hier wel', zegt een ander. En waar de meeste bezoekers verkoeling zochten door middel van een biertje of een glas witte wijn, namen anderen een duik in het water. En sommigen waren ondanks de hitte zelfs nog in staat om enkele yoga-oefeningen te doen.

Het zomerweer houdt volgens weerplaza zeker tot en met zondag aan. Pas zondagavond neemt voorzichtig de kans op een eerste bui toe.