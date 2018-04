Schoonspringer Dylan (18) traint negen keer per week: 'De Olympische Spelen zijn mijn droom'

Hij is pas 18 jaar, maar hoort nu al bij de betere schoonspringers van Nederland. Deze dagen maakt Dylan Vork de nodige salto's en schroeven in het Sloterparkbad, maar stiekem droomt hij al van de duikplank in Tokio, waar over twee jaar de eerstvolgende Olympische Spelen worden gehouden.

'Ik ben vroeger altijd veel uitgedaagd door oudere springers, dus ik heb eigenlijk altijd wel alles gedaan. Want ik kan echt niet tegen groepsdruk', zegt Dylan, die in het Amsterdamse zwembad meedingt naar de Amsterdam Diving Cup.

Waar veel mensen met knikkende knieën naar de rand lopen, houdt Dylan zelfs op een duikplank van tien meter hoog z'n hoofd koel. 'Angst? Ja, ik ben wel eens bang, meestal voor heel nieuwe of moeilijke dingen, maar dat gaat weg hoe vaker je het doet.'

Duitsland

Hoewel hij al sinds zijn vierde turnt, maakte hij een pas veel later kennis met schoonspringen. 'Op vakantie in Duitsland. Daar was een zwembad, ook met een duikplank. Daar ging ik van afspringen, en dat vond ik heel leuk.'

Na die vakantie meldt Dylan zich aan voor een wekelijkse training in Amsterdam. Dat werden al snel twee, drie en vier trainingen per week. 'En nu train ik negen keer per week.'

Topsportschool

Om z'n strakke trainingsschema te combineren met onderwijs, gaat Dylan naar een speciale topsportschool. Dat hij daardoor veel mist, hoort erbij, vindt hij. 'Dat is met alle sporten, je moet gewoon gefocust zijn. Hier en daar wel wat leuke dingen blijven doen, want anders is het sporten ook niet leuk.'

Veel concurrentie heeft hij niet, althans niet onder landgenoten. 'Ik ben een van de weiningen in Amsterdam die nu aan de top zit van Nederland.' Zijn prijzenkast is goed gevuld, maar dat zijn tot nog toe vooral herinneringen jeugdtitels die hij op z'n naam schreef.'

Tokio of Parijs

'De Olympische Spelen is mijn droom, ik zit in het traject voor 2024, hopelijk dat dat ook lukt', blikt hij vooruit op deelname aan de spelen in Parijs. Toch hoopt hij stiekem ook in Tokio zijn kunsten te laten zien. 'Heel misschien - als alles goed verloopt - in 2020'.

Het eerstvolgende toernooi in z'n agenda is het Europees Kampioenschap voor de jeugd, waarvoor hij volgende week terugkeert naar het land waar hij zijn passie voor het schoonspringen ontdekte: Duitsland.