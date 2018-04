Ten Hag gunt Mazraoui basisplaats tegen VVV

Hij is basisspeler bij Jong Ajax en viel dit seizoen al vijf keer in bij de hoofdmacht, maar als Ajax het vanavond in eigen huis opneemt tegen VVV staat Noussair Mazraoui (20) voor het eerst vanaf de aftrap op het veld.

Zijn basisplaats is het gevolg van de schorsing van linksback Nico Tagliafico, die in de verloren wedstrijd tegen PSV kreeg. Toch speelt de van origine rechtsback Mazraoui vanavond niet als linksback, maar naast Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Lasse Schöne op het middenveld.

De verdediging wordt vanavond gevormd door Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Maximilian Wöber. David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Justin Kluivert staan in de voorhoede. Voor laatstgenoemde is het een jubileumwedstrijd: vanavond speelt Kluivert zijn vijftigste wedstrijd in het betaalde voetbal.