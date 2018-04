Politie bevrijdt jonge bouvier uit snikhete cabrio in Diemen

De politie in Diemen heeft gisteren een jonge bouvier uit een cabrio gered. De eigenaar had zijn viervoeter achtergelaten in de auto, maar die was door het warme weer (en het gesloten dak) binnen mum van tijd in een spreekwoordelijke snelkookpan veranderd.

Nadat voorbijgangers de politie hadden gewaarschuwd, kwamen agenten ter plaatse om het dier te bevrijden. 'Dat ging niet zonder slag of stoot', schrijft de politie Diemen Ouder-Amstel op Facebook. 'Het raam van de auto moest worden opengebroken.'

De politie waarschuwt andere honden- en autobezitters dat zij bij het aantreffen van een hond in een warme auto 'niet schromen om dat nogmaals te doen'. 'Laat uw dieren of kinderen niet in de auto achter met temperaturen boven de 15 graden!'

Het baasje van de bouvier krijgt een proces-verbaal, en draait behalve voor de kosten van een nieuw autoruitje ook op voor de rekening van de dierenambulance.